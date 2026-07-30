75インチ・4K・HDR対応 JAPANNEXTの大型モニターが3年・5年保証モデルも展開
JAPANNEXTは、75インチVAパネル搭載の4K大型液晶モニター「JN-V750U2-M」を7月30日に発売する。直販価格は199,980円。あわせて、3年保証モデル「JN-V750U2-M-H3」(209,980円)と5年保証モデル「JN-V750U2-M-H5」(219,980円)も同時発売する。
JN-V750U2-Mは、3840×2160ドットの4K解像度に対応し、フルHDの約4倍となる広い作業領域を確保する大型液晶モニターだ。VAパネルならではの6000:1の高コントラスト比に加え、最大輝度350cd/㎡、sRGB 99%の広色域により、映像や写真を鮮やかに表示する。HDRにも対応し、明暗差のある映像表現を重視する用途にも向く構成だ。
接続端子はHDMI 2.0×3を中心に、ビデオ/音声入力端子×1、コンポーネント入力端子×1、オプティカル音声出力端子×1を備える。パソコンだけでなく、ブルーレイディスクプレーヤーや家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラとの接続も想定した設計という。USBポートを使った簡易デジタルサイネージ機能も搭載し、USBメモリに入れた画像や動画を屋内利用で表示できる。起動後の再生にはリモコン操作が必要で、自動再生には対応しない点は注意したい。
そのほか、200×300mmのVESAマウントに対応し、壁掛け金具やスタンドへの取り付けが可能だ。8W×2のスピーカーを内蔵し、リモコンも同梱する。サイズはおよそ高さ1019×幅1668×奥行290mm(スタンド有)、高さ960×幅1668×奥行78mm(スタンドなし)で、重量はおよそ18kgとなる。
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