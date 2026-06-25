260Hz・WQHD・R1500湾曲を搭載　JAPANNEXT新ゲーミングモニター発売

JAPANNEXTは、27インチVAパネル採用の湾曲WQHDゲーミングモニター「JN-VC27G260Q-HSP」を6月25日に発売する。直販価格は39,980円。解像度はWQHD（2560×1440）、リフレッシュレートは最大260Hz、応答速度は1ms（MPRT）に対応し、ゲーム用途と作業用途の両方を意識した1台だ。

「JN-VC27G260Q-HSP」は、曲率R1500の27インチ湾曲ディスプレイを採用するモデルだ。画面全体を見渡しやすく、映像の没入感を高める設計となる。VAパネルによる3000:1の高コントラスト比と、sRGB 98%の広色域、最大輝度300cd/m2により、黒の締まりや色の鮮やかさを両立する。HDR表示にも対応し、映画や配信映像、ゲームの明暗表現をより立体的に見せる構成だ。

ゲーミング機能も充実する。260Hzの高速リフレッシュレートと1ms（MPRT）の高速応答速度により、動きの速いシーンでも滑らかな表示が期待できる。さらにAdaptiveSync（FreeSync）に対応し、映像のズレによるティアリングを抑える仕様だ。3つのゲームモードを搭載し、FPSなどジャンルに応じた表示設定へ切り替えられる点も特徴。

スタンドは昇降式多機能タイプで、横置き時に最大120mmの高さ調整ができる。ピボット、スイーベルにも対応し、姿勢や用途に合わせて細かく画面位置を調整可能だ。接続端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×2、オーディオ出力×1を備え、PCやゲーム機とつなぎやすい。PS5とのWQHD 120Hz接続にも対応し、コンソールゲームでも高精細かつ滑らかな描画を狙える。75×75mmのVESAマウント、2W×2のスピーカー、2年間のメーカー保証も付属する。