はるやま、99g以下の超軽量ビジネスポロ　酷暑のお父さんに買ってあげたい

機能性ポロシャツ、酷暑のビジネスを救う。

はるやま商事は6月17日、ビジネス向けポロシャツ「アイポロ 超軽量シリーズ」を発表した。6月20日に発売する。価格は6259円。

Lサイズで99g以下という軽さが特徴。「世の中最軽量クラス」として、酷暑のなかで働くビジネスパーソンに向けた一着とする。

一般的な同カテゴリ商品と比べて約1.7倍の通気量を持つ高通気素材を採用し、蒸れにくさを追求。素材はポリエステル100％で、46ゲージの細かな編み目によるさらりとした肌触りも特徴だ。

「i-Shirts」シリーズと同等のウォッシュ＆ウェア性能5級を持ち、夜に洗濯しても翌朝には着用しやすいという。

デザインとしては、3D立体シルエットを採用。日本人の肩甲骨の形に合わせた前方縫製のパターンにより、着用時に首まわりが後ろへずれる「後逃げ」を軽減する。袖も前振り設計とし、腕を動かしたときのつっぱり感を抑えた。

襟元は台襟のパターンを調整し、首まわりにフィットしながら襟がきれいに立つようにしているという。

サイズはS、M、L、LL、3L。カラーはブラックとネイビーの2色を用意する。一部店舗では取り扱いがない場合がある。

発売翌日の6月21日は父の日。はるやまは仕事に励む父親へのプレゼントとしても提案している。