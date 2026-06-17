ゼロハリ、完全にアタッシェケースなAirPods Pro 3ケース

「それゼロハリ？」って聞かれること間違いなし。
ゼロハリバートンは6月17日、AirPods Pro 3対応ケース「ZERO HALLIBURTON AirPods Pro 3 Shockproof Case」を発売した。価格は6600円。
ゼロハリバートンを象徴するアタッシェケースをモチーフにしたAirPods Pro 3用ケース。ブランドのアイコンであるダブルリブデザインを採用し、直線的でムダの少ないフォルムに仕上げた。
素材は外側にポリカーボネート、内側にTPUを採用。硬さと柔軟性を組み合わせたハイブリッド構造で、AirPods Pro 3を360度包み込むように保護する。表面はアルミニウムを思わせるマットシルバー仕上げだ。
ケースを装着したまま、ワイヤレス充電とケーブル充電の両方に対応する。スピーカー部分にも配慮した設計で、通知音を確認しやすくした。付属のカラビナを使えば、バッグやベルトループに取り付けて持ち運べる。
カラーはMatte Silverのみで、品番は81719だ。
ゼロハリバートンは1938年創業の米国発トータルラゲージブランド。NASAの依頼でアポロ11号用の月面採取標本格納器を製造し、月の石を持ち帰ったエピソードでも知られる。
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