デル史上最薄・最軽量をうたう「XPS 13」発表 インテルCore 5 320/Core Ultra 7を搭載し高コスパな仕上がり

ブランドアンバサダーに就任した俳優の福士蒼汰さんも登壇

デル・テクノロジーズは6月16日、「XPS」シリーズにおいて、史上最薄・最軽量をうたう新型「XPS 13」を発表した。

Dell.comにてインテルCore 5 320搭載モデルは6月16日より発売、Core Ultra 7 355搭載モデルは7月末発売。量販店ではインテルCore 5 320搭載モデルが7月末、Core Ultra 7 355搭載モデルは7月末に発売予定。

都内で開催された発表会では、新製品発表のほか、新たにブランドアンバサダーに就任した俳優の福士蒼汰さんも登壇した

驚異のポータビリティと最新AIテクノロジーを凝縮した新型「XPS 13」

XPS 13（DX13260）は、XPSシリーズ史上最薄・最軽量を誇るフラッグシップモバイルノートPC。



注目は、CPUにCOMPUTEXで発表済みの「インテルCoreシリーズ3」を搭載すること。

インテルCoreシリーズ3は、メインストリーム向けAI PCの普及を担う最新プロセッサーで、最新の「Intel 18A」プロセスを採用。Pコア2つ、Eコア4つの計6コア構成で、NPUを搭載し、高性能を維持しつつ高コスパを実現。

筐体のパームレストと天板には削り出しアルミニウムを採用し、高い耐久性と美しさを両立している。厚さは12.7mmで重量は約1.0kg。

ディスプレーは13.4インチの2.5Kタッチパネル標準搭載し、500ニットの高輝度で屋外の明るい環境でも高い視認性を確保。さらに、標準構成として画面タッチ機能にも対応する。

価格は「インテルCore 5 320／8GBメモリー／512GB SSD」の構成で15万4800円、「インテルCore 5 320／16GBメモリー／512GB SSD」構成で18万4800円。

新アンバサダー・福士蒼汰さんが登壇「僕の挑戦を支えるパートナー」

発表会の後半では、デル・テクノロジーズの新しい“顔”として、俳優の福士蒼汰さんがブランドアンバサダー就任が発表され、本人がステージに登壇。

福士さんはアンバサダー就任について、「PCは身近な存在。デルの魅力をたくさん伝えていきたい」と意気込みを語った。

デルが「テクノロジーの力で、ビジネスや学びなど挑戦する人を応援する企業」であることに触れ、「僕自身も語学など新しいことに挑戦するのが大好きなので、使う皆様を応援できたらいいなと思います」と、自身の挑戦の姿勢とブランドコンセプトの合致をアピールした。

どのような人に本製品を勧めたいかという質問に対し、「軽さ、デザイン、パフォーマンスが両立しているので、仕事でもプライベートでも魅力的。出張や地方に出かける方にもぴったりです。実際に触ってみると一番その良さが分かります。日々の仕事や生活を快適にしてくれる製品なので、ぜひ皆さんも体感してほしい」とメッセージを送り、セッションを締めくくった。

表参道でポップアップイベントも開催予定

デルは、新型XPS 13をいち早く体験できる「XPS ポップアップイベント」を7月9日から7月12日までの4日間（10時～20時）、東京・表参道の「ZeroBase 表参道」で開催する。

スペック詳細

ディスプレー：

13.4インチ（34cm） 2.5K（2560x1600） LCDタッチ ディスプレイ 30～120Hz VRR、500ニット、DCI-P3 100％、非光沢加工、Eyesafe対応



CPU（2種類から選択可能）:

インテルCore 5 320

インテルCore Ultra 7 355（7月下旬発売予定）



メモリー：

Core 5 320搭載時：8GB/16GB（シングルチャネル）

Core Ultra 7 355搭載時：16GB/32GB（デュアルチャネル）



ストレージ (SSD)：

512GB/1TB



インターフェース：

USB 3.2 Type-C×2（※Core Ultra 7 355搭載時はThunderbolt 4.0×2）



ワイヤレス：

Wi-Fi 7/Bluetooth 5.6



Webカメラ：

Windows Hello対応フルHD IR Webカメラ



サイズ：

296.9（W）×200.66（D）×12.7（H）mm



重量：

約1.0kg



カラー：

スカイ、ストーム（ストームは7月下旬発売予定）



バッテリー駆動時間：

最大17時間（Netflixアプリ視聴時）



ACアダプター：

プラグ一体型65W ACアダプター付属