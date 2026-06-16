GamerStorm、PCIe 5.1対応のフルモジュラー電源「PQ G」シリーズを6月19日発売

アスクは、GamerStormブランドのフルモジュラー式電源ユニット「PQ G」シリーズを6月19日に発売する。750Wから1200Wまでの4モデルをそろえ、価格は16,980円前後から24,680円前後となる。奥行き140mmのコンパクト設計で、ATX 3.1準拠とPCI Express 5.1対応を特徴とする高効率電源だ。

PQ Gシリーズは、80PLUS GOLD、Cybenetics ETA PLATINUM/GOLD、PPLP GOLDの各認証を取得しており、変換効率の高さと安定性を重視した設計だ。Active PFC回路を搭載し、電力ロスや発熱を抑えながら、静音性と長寿命化にもつなげる構成だ。全ケーブルが着脱可能なフルモジュラー方式のため、必要なケーブルだけを接続でき、ケース内のエアフロー確保にも有利だという。

上位GPUの利用を想定した12V-2x6コネクタも備える。750Wモデルは最大450W、850W以上のモデルは最大600Wに対応する12V-2x6ケーブルを付属する。さらに、付属ケーブルはすべてスリーブタイプで、105℃に耐える16AWG銅芯仕様の12V-2x6ケーブルとあわせて、見た目の美しさと実用性を両立する。

ラインアップはPQ750G、PQ850G、PQ1000G、PQ1200Gの4種類だ。PQ750Gは750Wで16,980円前後、PQ850Gは850Wで18,480円前後、PQ1000Gは1000Wで22,580円前後、PQ1200Gは1200Wで24,680円前後の見込み。