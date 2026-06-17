HDMIケーブル1本で接続できる幅50cmのコンパクトサウンドバー発売

サンワサプライが運営する直販サイト「サンワダイレクト」は、6月17日にコンパクトサウンドバー「400-SP129」を発売した。価格は9,073円（税抜）。HDMI ARC対応によりテレビとケーブル1本で接続でき、最大60W出力と4つのサウンドモードを備える点が特徴だ。
この製品は、テレビ周りの配線を減らしたい利用者に向くモデルだ。HDMI ARC対応のため、テレビとの接続はHDMIケーブル1本で完結する。光デジタルやBluetooth、有線にも対応し、テレビ用スピーカーとしてだけでなく、スマートフォンやタブレットの音楽再生にも活用できる。さらにUSBメモリ内の音楽再生にも対応するため、使い方の幅が広いという。
本体は幅約50cmのコンパクト設計で、テレビ台の上やPCモニター下にも収まりやすい。壁掛け設置にも対応するため、リビングや寝室、デスク周りなど部屋のレイアウトに合わせやすい。
音響面では左右合計60Wの出力を備え、映画やゲームの迫力ある音を再現する。サウンドモードは映画、音楽、ニュース、ゲームの4種類を搭載し、ニュースではセリフを聞き取りやすく、映画では低音を生かした臨場感を狙える設計だ。テレビ内蔵スピーカーからの置き換えで、音の広がりや明瞭さを求める層に訴求する製品だ。
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