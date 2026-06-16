iPhone Air、AirPods Pro 3が特価に　Amazonプライムデー、7月10日から

iPhone Air、AirPods Pro 3も特別価格に。

アマゾンは6月16日、プライム会員限定セール「プライムデー」を7月10日から7月13日まで開催すると発表した。期間は4日間で、300万点以上の商品を特別価格で販売する。

プライムデー本番に先立ち、7月7日から7月9日まで「プライムデー先行セール」も実施する。先行セール対象商品はプライムデー当日も販売予定だが、在庫がなくなり次第終了となる。

注目商品として、iPhone Air、AirPods Pro 3、Apple Watch SE 3が先行セールから登場し、7月10日からの本番ではiPhone 15とiPhone 16eも特別価格で販売する。

低価格帯の商品を扱う「Amazon Haul」でもセールを実施。先行セールから幅広いカテゴリーの商品を特別価格で提供する。

いつもどおりポイント施策も用意する。「プライムデーポイントアップキャンペーン＆大抽選会」は、6月16日から7月13日までエントリーを受け付ける。7月7日から7月13日までの対象期間中に合計1万円以上買い物をすると、条件に応じてAmazonポイントが還元される。還元上限は1万ポイントだ。

3日間の先行セールを含めると、実質7日間の大型セール。人気商品は本番前から動き出す可能性があるため、特にApple製品などは早めにチェックして動きたい。