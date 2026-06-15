RGB搭載モデルも用意　Fractal Design「Dynamic 3」シリーズ発表

アスクは、Fractal Design社製のケースファン「Dynamic 3」シリーズ計12製品を6月12日に発表した。発売は6月19日で、価格は2,380円前後から8,900円前後となる。

「Dynamic 3」シリーズの大きな特徴は、クリーンでモダンな外観と、冷却性能・静音性のバランスに優れた設計にある。高速回転時のノイズを抑えるスイープブレードデザインを採用し、強力なエアフローを確保しながらも耳障りな風切り音を低減する構造だ。さらにデイジーチェーン接続に対応し、複数ファンをまとめて配線しやすいため、ケース内部をすっきり見せたい自作PCユーザーにも向く。

RGBモデルにはアドレサブル Gen 2 RGB LEDを搭載し、鮮やかなライティングとダイナミックなアニメーション演出を楽しめる。ライティングのカスタマイズにも対応するため、ゲーミングPCの見映えを高めたい場合にも使いやすい。標準ブレードとリバースブレードを選べる点も利点で、吸排気の構成や見せ方に合わせた柔軟な組み込みが可能だ。

Fractal Designは、北欧デザインらしいシンプルさと機能性を重視するブランドとして知られる。今回のDynamic 3シリーズは、見た目の統一感、組み込みやすさ、冷却効率をまとめて求めるユーザーに向いたPCケースファンだ。購入を検討する際は、ケースの搭載可能サイズ、RGB対応の有無、標準ブレードかリバースブレードかを確認すると選びやすいだろう。