ムダに欲しくなる　140W対応の“光る充電器”がサンコーから

ムダに欲しくなる充電器が出てきてしまった。

サンコーは6月15日、充電関連ガジェットブランド「PHYSCE（ファイス）」の国内取り扱いを6月12日から開始し、第1弾製品として「PHYSCE RGB Eco Fast Charger 140W model」を発売したと発表した。販売価格は1万3620円。

PHYSCEは、充電器の駆動状況やバッテリー残量をRGBライティングで見せるデザインと、バッテリーへの負荷を抑える「エコ充電」技術を組み合わせたブランド。短時間で充電する急速充電と、電池寿命に配慮したエコ充電を切り替えられる点を特徴とする。

PHYSCE RGB Eco Fast Charger 140W modelは、最大140W出力に対応する4ポート充電器。USB-Cポートを3基、USB-Aポートを1基備え、ノートPC、スマートフォン、タブレット、周辺機器などをまとめて充電できる。

独自機能として「BatteryEcoモード」を搭載する。サンコーによると、300回充電後もバッテリー最大容量99％を維持し、劣化を軽減するという。端末の電池負荷を抑えたい人に向けた機能だ。

内部には窒化ガリウム回路（GaN）を採用。リアルタイム温度管理システム「CoolerSync 4.1」と組み合わせ、高出力時でも長時間の安定動作を目指す。素材には難燃性等級「UL94 V-0」のSABIC製ポリカーボネートを使っている。

39個のリアルカラーLEDによるRGBライティングがデザイン上の特徴。出力の低・中・高に応じて光り方が変わり、静かに呼吸するような演出をする。

サイズは幅82×高さ29×奥行き75mm、重量は約300g。カラーはウェッブグレーで、コンセントプラグは2Pのスイングプラグを採用する。保証期間は購入日から24ヵ月だ。