nanacoモバイルで775ポイント当たる　500円以上の支払いで自動抽選

キャンペーンページより

nanacoポイントで775ポイント。

nanacoは6月15日から8月31日まで、「nanacoの夏祭り！！ 10,000名様に775nanacoポイントが当たる！」キャンペーンを実施する。期間中、店頭でnanacoモバイルを使って1回税込500円以上支払うと、抽選で1万人に775nanacoポイントを進呈する。

店頭でnanacoモバイルにより1回500円以上を支払った会員が対象となる。ネット通販での支払い、ポイント利用を含むネット通販での利用は対象外となる。抽選は自動エントリーのため、別途応募手続きをする必要はない。

なお、期間中に新規発行したnanacoモバイルで支払った場合は、当選確率が3倍になる。nanacoカードを取り込んで新規発行した場合や、ウォレットアプリから新規発行したnanacoモバイルも、当選確率3倍の対象だ。

抽選とポイント付与は1人につき1端末、1Apple ID、1回限り。複数枚のnanacoで支払った場合は、最初に1回500円以上を支払ったnanacoが抽選とポイント付与の対象になる。

当選者は、ポイント加算をもって発表する。ポイントは9月15日6時に、センターお預り分として加算予定だ。