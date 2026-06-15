これでゲームしたら戻れなそう　240HzのARグラス「ROG XREAL R1」予約開始

ARがついに240Hzの世界へ。
XREALは6月15日、ASUSのゲーミングブランド「Republic of Gamers」と共同開発したゲーム向けARグラス「ROG XREAL R1」の予約販売を開始した。価格は14万1550円。
ソニー製Micro OLEDディスプレイを採用したゲーミングARグラス。片眼あたり1920×1080ピクセルの表示に対応し、最大240Hzのリフレッシュレート、0.01msの応答速度をうたう。
仮想スクリーンは10m先に428インチ相当、4m先に171インチ相当として表示できる。視野角は57度で、目の前に大型ディスプレイがあるような没入感を実現する。重量は91gだ。
ネイティブ3DoFに対応し、画面を空間上に固定する「空間固定モード」と、視線に追従する「追従モード」を切り替えられる。
レンズには3段階の電子調光機能を搭載。室内/屋外など、周囲の明るさに応じて透過度を変えられる。視線を外すと透過率が上がり、視線を戻すと暗くなる自動透過機能にも対応する。
音響面では、Boseチューニングによる内蔵スピーカーを搭載。ノイズキャンセリング対応のマイクアレイも搭載する。
接続はDisplayPort Alternate Mode対応のUSB Type-Cを使い、映像、音声、給電をケーブル1本で扱える。ROG Allyとのプラグアンドプレイ接続を想定するほか、Steam DeckやLenovo Legion Go、iPhone 15以降、Androidフラッグシップ機、MacBook、USB-C対応Windows PCなどにも対応する。
付属の「ROG Control Dock」を使えば、DisplayPort 1.4やHDMI 2.0入力にも対応する。PCやゲーム機との接続を広げられるほか、GamePlus、GameVisual、HDR10などROG系のゲーミング機能も利用できる。
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|ROG XREAL R1 ゲーミングARグラス 最大428インチ相当 Micro OLEDディスプレイ 240Hz対応 ROG Ally・PC・ゲーム機対応 ポータブル大画面スマートグラス
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