171インチ級の仮想大画面を実現　「ROG XREAL R1」が日本予約開始

ASUS JAPANは、Republic of Gamers（ROG）ブランドのゲーミングARグラス「ROG XREAL R1」の日本国内向け予約を6月15日から開始した。世界初の240Hz対応マイクロOLEDを搭載した製品として位置づけられ、4メートルで171インチ相当の仮想ディスプレイ体験をうたう。
ROG XREAL R1の最大の特徴は、240Hzリフレッシュレートと0.01ms応答速度を備えたマイクロOLEDパネルだ。映像の残像やブレを抑え、対戦ゲームのように一瞬の判断が求められる場面で、滑らかな表示を狙う設計となる。4メートル先で171インチ相当、10メートル時には428インチ相当の視界を作り出すため、手元のデバイスでも大画面で遊んでいる感覚を得やすい製品だ。
さらに、ROG Allyとの連携に対応し、ゲームを中断せずに各種設定へアクセスしやすい点も見逃せない。PC向けには「ROG Control Dock」と「ASUS DisplayWidget Center」を用意し、表示や機能の調整を直感的に行える。3DoFおよびAnchorモードも備え、仮想ディスプレイを現実空間の任意位置に固定できるほか、リアルタイム2D-to-3D変換にも対応するため、没入感の高い視聴体験へつながる構成だ。
日本国内では6月15日14時に予約受付を開始し、ASUS Store、Amazon、XREAL公式ECサイトでは7月14日から順次出荷する。ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラでは7月下旬から順次出荷予定だ。なお、初回予約予定数量に達した場合は早期受付終了となる場合があり、ASUS Storeと家電量販店では保証期間および発売価格が異なるため、購入前に各販売店の案内を確認する必要がある。
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