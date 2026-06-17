ASUSがRubin世代AIサーバー「XA NR1I-E12L」国内初公開　AI PC戦略も披露

ASUS JAPANは、渋谷で法人向けイベント「ASUS Summit 2026」を開催した。会場では、ASUSTeK Computer会長 Jonney Shih氏がAI時代に向けたグローバル戦略を語ったほか、NVIDIA Rubin世代HGXハイブリッド冷却AIサーバー「XA NR1I-E12L」と、NVIDIA RTX Spark搭載の「ProArt MiniPC」を日本国内で初披露した。
イベント前半では、ASUSが法人向けノートPC、エッジAIデバイス、AIサーバーを含む包括的な製品ポートフォリオを紹介し、AIスーパーコンピュータからエッジAIまでをつなぐエンドツーエンドの構想を示した。後半のセッションでは、データセンターソリューション部 部長のPaul Wang氏が登壇し、日本企業やパートナー企業に向けて、迅速な市場投入、多様な選択肢、安定供給を強みにAI活用とDX推進を支援する姿勢を説明した。
注目を集めたのは、NVIDIA GTC 2026で発表されたNVIDIA Rubin世代HGXハイブリッド冷却AIサーバー「XA NR1I-E12L」の国内初展示だ。ASUS独自設計のハイブリッド冷却アーキテクチャを採用し、高密度かつ高効率なAIコンピューティング環境の実現を狙う構成となる。データセンターでの発熱対策と性能確保を両立する設計は、次世代AIインフラに求められる重要要素だ。
さらに、COMPUTEX TAIPEI 2026で発表されたNVIDIA RTX Spark搭載の「ProArt MiniPC」も初展示された。NVIDIA Blackwell世代GPUとNVIDIA Grace CPUを搭載したコンパクトなAIワークステーションで、クラウドに依存せずローカル環境で大規模AIモデルやパーソナルAIエージェントを活用できる点が特徴だ。生成AIコンテンツ制作、ローカルLLM開発、AIアプリケーション開発など、高度なAIワークロードに対応する設計となっている。ASUSは、AIサーバーからAI PCまでを含むAIエコシステムパートナーとして、企業のAI導入を幅広く支える構えだ。
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