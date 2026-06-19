真っ赤なROGキーボード登場　「Falchion Ace 75 HE」に新色Lava Red

ASUS JAPANは、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）より、ゲーミングキーボード「ROG Falchion Ace 75 HE Gaming Keyboard」の新色Lava Redを発表した。発売は6月26日で、ROG HFX V2スイッチモデルとROG HFX V2Xスイッチモデルの2モデルを展開する。価格は38,180円。

「ROG Falchion Ace 75 HE Gaming Keyboard」は、0.01mm単位でアクチュエーションポイントを調整できるROGオリジナル磁気スイッチを採用する。HFX V2スイッチは初期導入力32gfで、ラピッドトリガーにも対応するため、軽快さと精密さの両立を狙った設計だ。もう一方のHFX V2Xスイッチは、ホロウスクエアステムデザインとXスタビライザーを備え、初期導入力30gfの軽量設計で、キーの端や中央でも安定した入力を実現するという。

性能面では、最大8000Hzのポーリングレートに対応し、一般的なゲーミングキーボードの8倍の速さで入力を更新する。遅延は1ミリ秒から0.125ミリ秒まで短縮されるとされ、競技志向のプレーヤーにも訴求力が高い。さらに、ラピッドトリガーの有効・無効をソフトウェアなしで切り替えられる独自スイッチや、感度調整用ホイール、マルチファンクションボタンとタッチパネルも搭載し、音量やメディア、ライティング操作を手元で完結できる構成だ。

打鍵感にも配慮があり、PORON3層とシリコン3層の合計6層構造で振動と打鍵音を吸収する。静音性とクッション性を高めたことで、長時間のプレーやタイピング作業でも扱いやすい仕上がりだ。専用保護キャリーケースも付属し、USBケーブルなどのアクセサリーをまとめて持ち運べるため、LANパーティーやイベントへの携行にも適する。