ドン・キホーテ、食品や日用品を“1年前の価格”にする「買い物チートデー」

ドンキ、チート祭りへ。

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは6月12日、国内グループ店舗を対象に、食品や日用品などを“1年前の価格”に値下げする企画「買い物チートデー」を開始すると発表した。6月30日まで。

対象は食品や日用品など生活に身近な20～100品。対象商品数や商品内容、クーポンの配信数は店舗によって異なる。majicaアプリで配信されるクーポンを使うことで、対象商品を“1年前の価格”で購入できるようになる。

八王子駅前店の例では、78gのカップ麺が182円から107円になる。ひとくちココアサンドは290円から214円、6Pチーズは280円から194円、900mlのスポーツドリンクは171円から108円になる。

ただし、全店で同じ商品が同じ価格になるわけではない。対象商品、販売価格、実施期間は店舗ごとに異なる場合がある。クーポンにも限りがあり、なくなり次第終了となる。酒類、たばこ、POSAカードなど一部商品は対象外だ。

買い物チートデーは、majicaアプリ会員限定キャンペーン「超マジ還元祭」の一環。節約感を出しつつ、買い物そのものをお祭りのようなイベントにしてしまう。なんともドンキらしいキャンペーンだ。