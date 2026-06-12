振動板がガラスってマジ？　ケンウッドの新イヤホン

完全ワイヤレスイヤホンの振動板に、ガラスという選択肢が入ってきた。

JVCケンウッドは6月11日、KENWOODブランドの完全ワイヤレスイヤホン「GLASS Core Pro」と「GLASS Core」を発表した。6月下旬に発売する。実売価格は4万9940円。

同社によれば、完全ワイヤレスイヤホンでガラス振動板を採用するのは業界初。ガラス振動板は余分な残響が残りにくく、音の立ち上がりが速いことを特徴としており、低域から高域までの情報をクリアに再現するという。

上位モデルの「GLASS Core Pro」は、ガラス振動板にMEMSドライバーを組み合わせた2way構成を採用する。帯域ごとに独立駆動するバイアンプ方式により、細かな音のニュアンスや広がりを持たせる設計だ。

「GLASS Core Pro」はノイズキャンセリングにも力を入れた。高性能ICやマイク、独自のパラメーター設計、新開発イヤーピースを組み合わせ、世界最高クラスをうたうノイズキャンセリング性能を実現したとしている。

両モデルは、ケンウッド創業80周年に合わせた記念モデルの第1弾でもある。ガラスだけに透明感のある響きを聴かせてくれるのか、一度試してみたくなる。