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首に冷蔵庫と扇風機、復活　サンコーの4980円ネッククーラー

2026年06月11日 16時50分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

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　首元に冷却プレートと風をまとめて当てる、直球の暑さ対策。

　サンコーは6月11日、「サンコー公式限定ネッククーラー」を発表した。価格は4980円。サンコー公式オンラインストアや各種ECサイトで、数量限定で販売する。

　首元を冷やすペルチェ式冷却プレートと、首の後ろから風を送る大風量ファンを組み合わせたウェアラブル型クーラー。冷却プレートで直接冷たさを感じさせ、ファンの風で汗をかきやすい首元を冷やす。

　モードは強、弱、ゆらぎの3種類。強モードでは環境温度より最大約10度低いプレート温度を目安とし、弱モードでは最大約7度低い冷却をうたう。冷たさに慣れにくくする「ゆらぎモード」も備える。

　バッテリーは3.7V、2600mAhで、USB Type-C充電に対応する。使用時間は約1〜1.5時間。本体重量は約135g、ファン付きバッテリーを含めると約250gで、首回り約37〜50cmに対応する。

　過去の人気モデルの未開封品を公式通販限定で復活させる「蔵出しプロジェクト」から生まれた製品。付属品をファン付きバッテリーに絞り、価格を抑えた限定モデルだ。

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