買ってすぐ「Forza Horizon」が遊べる、しかもヌルヌル　日本エイサー、RTX 50シリーズ搭載の新ゲーミングノート

ゲーミングノートの中身が、またデスクトップ級に近づいた。

日本エイサーは6月11日、ゲーミングブランド「Predator」から「Predator Helios 18 AI」2機種と「Predator Helios Neo 16S AI」2機種の計4機種を発売した。

4機種はいずれもIntel Core UltraプロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 50シリーズ Laptop GPUを搭載する。全モデルにPC Game Pass 3ヵ月利用権も同梱し、購入後すぐにPCゲームを遊べる構成だ。

Predator Helios 18 AIは、18インチの大画面モデル。上位機はCore Ultra 9 290HX Plus、64GB DDR5メモリー、GeForce RTX 5090 Laptop GPU、2TB SSDを備える。もう一方のモデルはGeForce RTX 5080 Laptop GPUと1TB SSDを搭載する。

上位機のディスプレーは、WQUXGA 120HzとWUXGA 240Hzを切り替えられる18インチMini LEDデュアルモード仕様。もう一方は18インチWQXGA、250Hz表示に対応する。どちらも高輝度、広色域、G-SYNC対応をうたっている。

Predator Helios Neo 16S AIは、16インチWQXGA OLEDディスプレイを備えたスリムモデルだ。Core Ultra 7 356H、32GB DDR5メモリーを搭載し、GPUはRTX 5070 LaptopまたはRTX 5060 Laptopを選ぶ構成となる。厚さは約18.9mmで、ゲームだけでなく配信や制作にも向けたモデルだ。