保護者LINEで多用されがちな“あの絵文字”、ぬいぐるみになる

リアクションはしないといけないけど特に返信することもないメッセージで便利な、あの絵文字が“ぬい”になった。

LINEヤフーとLINE Friends Japanは6月9日、「えもじの子（仮）」の初の公式グッズ化とライセンス展開を開始すると発表した。公式グッズは6月11日12時から6月17日23時59分まで受注し、9月下旬ごろの発送を予定する。

「えもじの子（仮）」は、2024年にLINEのデフォルト絵文字として提供を始めたキャラクター。日常の感情を素朴に表したシンプルな表情が特徴で、LINEのデフォルト絵文字や公式絵文字として使われている。「（仮）」まで含めた名称で展開する。

初の公式グッズは「BOX入りぬいぐるみセット」だ。ラインアップは「ホニャ」「キャハ」「ロングレッグ」「うる」「スン眉」「キリ眉」の全6種で、価格は各4730円。ぬいぐるみは特製BOXに入り、アイマスクとお布団が付属する。

販売はLINE FRIENDS SQUARE公式オンラインストアで実施する。受注期間中は、LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYAの1階で実物展示も実施する。

同時に、LINE Friends Japanは「えもじの子（仮）」のライセンス展開も開始する。アパレル、雑貨、飲食など幅広い領域でパートナー企業を募り、今後はグッズ、イベント、コラボレーションへ広げる計画だ。派生キャラクター「しろみの子（兎）」の展開も予定する。

6月17日から19日まで開催される「ライセンシング ジャパン」には、LINE Friends Japanブースとして出展する。LINE発のゆるい絵文字キャラクター。今後は外出先の様々な場面で見かけることになりそうだ。