キッチンの「バンッ！」にさよなら　ニトリの食器棚、静かに閉まる

キッチンの「バンッ！」に、さよならを。
ニトリは6月10日、キッチンボード「リガーレ」シリーズに、ソフトクローズ・スライドガラス扉を採用した上台を追加したと発表。4月下旬から販売している。
リガーレは2018年に発売したキッチンボードシリーズで、シリーズ累計販売台数は40万台を超える。パーツを組み合わせ、作り付けのようにカスタマイズできる点が特徴だ。
ソフトクローズ・スライドガラス扉は、扉が閉まる約5cm手前からダンパーがゆっくり引き込む仕組み。勢いよく閉めても最後は静かに閉まり、早朝や深夜に響きやすい衝撃音を抑えられる。
ニトリによると、利用者からは扉を閉める際の「バンッ」という音についての声が多く寄せられていたという。下台の引き出しには従来からソフトクローズを標準装備しており、今回の上台追加で扉と引き出しの両方を静音化した形だ。
対象商品の商品名は「組み合わせキッチンボード（リガーレ160LB ハイタイプ H50-40J/H50-60OP/H50-60SC WH）」だ。価格は17万9000円、サイズは約幅160×奥行51×高さ202cm、カラーはホワイト。
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