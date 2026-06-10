フェス向けの秘密兵器、“着るバックパック”登場

ベストではなく、着るバックパック。
ギャレットは6月9日、アウトドアブランド「COBMASTER」の新製品「HUMMING PACK VEST」を発表した。2026年6月中旬発売で、価格は1万2100円。
バックパックの収納力とベストの軽快さを組み合わせた「着るバックパック」。音楽フェスやアウトドア、日帰りレジャーなど、バッグを下ろさずに動きたい場面を想定している。
ベスト部分には8つのポケットを備える。スマートフォン、ドリンク、モバイルバッテリーなどを身体に近い位置へ分けて収納できるため、移動中でも必要なものにアクセスしやすい。背面には約12Lの収納スペースを備え、底面のバンジーコードでタオルやレインウェアなども固定できる。
本体は背面メッシュで通気性を確保し、サイドベルトでフィット感を調整できる。ランニングベストのように身体に沿わせて持てるため、フェス会場やキャンプ場、サイクリングなどで荷物の揺れを抑えやすい作りだ。
カラーはホワイト、サックス、ラベンダー、ブラックの4色。容量は12Lで、リュック部分のサイズは幅24×高さ37×奥行13.5cm、ベスト部分は総丈48.5cm、身幅40cmだ。重量は360gで、素材には30D CORDURA Ripstopを採用する。
COBMASTERは1971年に英国で生まれたレジャーブランドだ。収納を軸にしたカジュアルな機能性を打ち出しており、今回はバッグとウェアの“中間”に新たなコンセプトを打ち出した。
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