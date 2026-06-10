玄人志向、M.2 NVMe SSDを差し込むだけの外付けSSDスタンドを発売　最大10Gbps対応

PCパーツブランドの玄人志向は、M.2 NVMe SSD用外付けドライブスタンド『KURO-DACHI/ONE/NVMe』を6月12日に発売する。価格は2,480円前後の見込み。

『KURO-DACHI/ONE/NVMe』は、M.2 NVMe SSDをそのまま差し込んで使える外付けSSDスタンドだ。USB 3.2 Gen2接続に対応し、最大10Gbpsの高速データ転送を実現する。Type-C一体型ケーブルを採用しており、配線がすっきりまとまるうえ、工具不要で取り付けできる点も特徴だ。

対応ドライブは、M.2 NVMe接続SSDのM-KeyおよびB&M-Keyで、PCIe Gen3x2接続のモデルに対応する。対応SSDサイズはType2280、2260、2242、2230だ。最大8TBのSSDに対応するため、大容量データの保存、移行、バックアップ用途にも向く構成だ。

本体は縦置き構造で、SSDの抜き差しがしやすく、放熱板が干渉しにくい設計となる。対応USBポートはType-Cで、USB 3.2 Gen 2のほか、Gen 1、USB3.1、USB3.0、2.0との下位互換性も備える。本体寸法はおよそ幅59×高さ16×奥行59mm、本体重量はおよそ60gだ。

シンプルな外付け化と高速転送を両立した本製品は、SSDの再利用や一時的なデータ保管、作業用ドライブの確保といった用途で使い勝手が高い。