サンワ、USB給電のペルチェ冷却クーラー発売　ノートPCやタブレットの熱対策に

サンワサプライが運営する直販サイト「サンワダイレクト」は、可動する冷却面でノートPCやタブレットの背面に密着し、USB給電で手軽に使える小型ペルチェ冷却クーラー「400-CLN043」を発売した。価格は4,527円（税抜）。

最大の特徴は、機器の形状に合わせて冷却面の角度が変化する独自構造だ。一般的な冷却台のように空気を送る方式ではなく、冷却面をノートパソコンやタブレットの背面にしっかり密着させることで、発熱部分から効率よく熱を吸収する設計となる。ペルチェ素子による直接冷却を採用しており、長時間の動画視聴やオンライン会議、資料作成、クリエイティブ作業など、負荷が高い場面での熱対策に向く製品だとしている。

対応機器は17インチクラスのノートパソコンのほか、タブレットやスマートフォンまで広い。重量はおよそ224gで、軽量かつコンパクトにまとめられているため、外出先への持ち運びもしやすい。USB給電式のため、モバイルバッテリーやUSB充電器と組み合わせれば、自宅やオフィス、出張先でもケーブルをつなぐだけで使える。

静音性にも配慮され、最大稼働時でも騒音値は約30dBという。図書館や静かなオフィスに近いレベルの運転音とされ、オンライン会議中でも音が気になりにくい点は実用的だ。カラーはブラックで、デバイスやデスク環境に自然になじむ。熱による動作低下や不快な熱さを抑えたいユーザーにとって、手軽さと冷却力を両立した注目の周辺機器だ。