福島市初のMEGAドンキ、6月30日オープン　MAXふくしまに約6万点

ドン・キホーテは6月9日、「MEGAドン・キホーテMAXふくしま店」を6月30日午前9時にオープンすると発表した。場所は福島県福島市曽根田町の商業施設「MAXふくしま」1・2階で、福島市へのMEGAドン・キホーテ出店は初。
JR福島駅から徒歩7分、福島交通飯坂線の曽根田駅から徒歩2分の立地にある。福島県内のMEGA業態としては、ラパークいわき店、MEGAドン・キホーテUNY会津若松店に続く3店舗目となる。営業時間は午前9時から翌午前0時まで、売場面積は4458平方メートルだ。
1階は食品を中心に構成する。地元産の桃などの果物を扱うほか、福島市で需要が高いという塩鮭や、銀鮭、紅鮭の切り身、トラウトのカマやハラス、水産珍味をそろえる。精肉では福島県産ブランド牛「福来牛」を1頭買いし、「I LOVE 福島コーナー」で地元食材を打ち出す。
総菜も強みとする。店内焼き上げピザ「トロリスタ」や「衝撃の一食」「鉄人の一品」に加え、250円の「ニコプラ丼」を展開する。アメリカン寿司シリーズでは、第1弾として「ぶっかけスパイシー海老カリフォルニア」を646円で販売し、第2弾の「NYスパイシーやみつきツナロール」も翌月に予定する。
2階はコスメ、カラーコンタクト、キャラクターグッズ、家電、衣料品などを扱う。福島県内のドン・キホーテでは初となるメンズコスメコーナーを設け、約150アイテムをそろえる。
地域色も濃く、店内には赤べこのドンペンや福島の方言「こらんしょ」を使った装飾を配置する。福島を拠点に活動するVTuber「せんのいのり」の限定グッズや、福島市観光PRキャラクター「ももりん」、福島県復興シンボルキャラクター「キビタン」とのコラボTシャツも販売する予定だ。
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