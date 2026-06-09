リビングで仕事してると、手元だけ暗い問題　サンワの充電式LEDライトが便利そう

ダイニングテーブルで仕事や勉強をしているみなさんに朗報だ。
サンワサプライは6月9日、USB充電式LEDデスクライトLED-DESK5BKを発売した。標準価格は4070円。
内蔵バッテリーで動くコードレスタイプのデスクライト。コンセントのない場所でも使えるため、リビング学習、ベッドサイド、在宅ワークのサブライトなどに向く。折りたたみ式で、使わないときはコンパクトに収納できる。
満充電時の連続点灯時間は約13時間。付属のUSBケーブルを使い、約3時間で充電できる。充電しながらの使用にも対応しており、電池交換の手間がない。
光源にはLEDを29灯搭載する。内訳は暖色LED9灯、白色LED20灯で、最大1400ルクスの明るさを確保する。自然光に近い高演色LEDを採用し、書類や教材の色味を見やすく再現するとしている。
操作はタッチ式で、色温度は3段階に切り替えられる。明るさは無段階調光に対応し、読書、学習、作業、就寝前の移動など、場面に合わせて光を調整できる。角度調整も可能で、手元だけでなく広い範囲を照らしたいときにも使いやすい。
コンパクトな台座でデスク上の圧迫感を抑えた点も特徴だ。日常のライトとしてだけでなく、停電時や災害時の備えとしても活用できる。仕事や勉強のときだけ持ち出し、サクッとしまうことでオン・オフの切り替えにもなりそうだ。
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