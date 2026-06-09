これマウスなの？　ペンみたいに握るワイヤレスマウスがサンワから

寿司とマウスは握るもの？

サンワサプライは6月9日、充電式のペン型ワイヤレスマウス400-MAWB231BKを発売した。価格は5164円。

ペンを握るような角度で操作するワイヤレスマウス。一般的なマウスと異なる縦長の形状により、手首や腕への負担を減らすことが狙い。狭いデスクでも動かしやすく、長時間のPC作業や外出先での作業に向いているという。

接続方式はBluetooth 5.1と2.4GHzワイヤレスの2種類に対応する。付属のUSBレシーバーを使えば、Bluetooth非対応のPCでも使える。USB Type-C変換アダプタも付属し、Type-Cポートしかない機器にも接続しやすい。

細身のボディながら、左右クリック、スクロールホイール、Webブラウジングに便利な戻る・進むボタンを搭載。カーソル速度は800、1200、1600カウントの3段階で切り替えられ、作業内容に合わせて調整できる。

電源はUSB Type-C充電式で、乾電池は不要だ。一度の満充電で約4.5カ月使えるとしており、電池交換の手間やランニングコストを抑えられる。

本体重量は約25gで、長さは約14cm。クリップ付きのため、胸ポケット、ノート、タブレットケースなどに挟んで持ち運べる。使いやすいかどうか、一度試してみたくなる形状だ。