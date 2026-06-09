服の中に風ぶわーっ！　サンコー史上最強の腰ベルトファン、4980円で登場

サンコーは6月8日、ハンズフリー扇風機「服に風を送る大風量扇風機『腰ベルトファン パワー』」を発売した。販売価格は4980円。
腰ベルトファン パワーは、ベルトに引っ掛けて服の中へ風を送り込む大風量扇風機だ。サンコーの腰ベルトファンシリーズは2018年に初代が登場しており、2026年モデルはシリーズ史上トップクラスの強風モデルとうたっている。
特徴は、上着とインナーを別々の2ヵ所にはさめる「Wクリップ構造」だ。服で本体が隠れても吸気口がふさがりにくく、服の裾から首元まで風を通しやすい。屋外作業や夏の外出で、両手をふさがずに涼しさを得られる。
風量は5段階で調整でき、液晶ディスプレーで風量とバッテリー残量を確認できる。腰ベルトへの装着だけでなく、付属ストラップで首掛けにしたり、スタンドを立てて卓上に置いたりできる3WAY仕様だ。
内蔵バッテリーは6000mAhで、最長約15時間動作する。充電はUSB Type-Cで、充電時間は約3時間。夜間や非常時に使えるLEDライトも備え、弱、強、点滅の3種類に切り替えられる。
サイズは幅110×奥行85×高さ78mmで、重量は約340g。首掛けストラップ、USB Type-A to Cケーブルが付属する。
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