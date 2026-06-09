安すぎん？ 5980円のノイキャンイヤホン「REDMI Buds 8」発売

本格ノイキャンと長時間再生をお手ごろ価格で。
シャオミ・ジャパンは6月9日、完全ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8」を発売した。想定実売価格は5980円で、6月9日から6月22日までの早割キャンペーン価格は5380円だ。
最大50dBのスマートアクティブノイズキャンセリングに対応したイヤホン。最大4kHzの広帯域ノイズキャンセルを備え、飛行機のエンジン音、カフェの騒音、街中の雑踏などに合わせて3段階のアダプティブノイズキャンセルを使い分ける。
外音取り込みモードも3段階で用意した。音声強調や周囲音強調により、駅のアナウンスや会話を聞き取りやすくする。移動中の使いやすさも意識した作りだ。
通話面では、トリプルマイクAI通話ノイズキャンセルを搭載した。12m/sの風がある環境でもノイズを抑え、声をクリアに届けるとしている。ケースにはバッテリー残量を光で示す「バッテリーインジケーターストリップ2.0」も備えた。
音質面では、11mmダイナミックドライバーを採用し、Hi-Res Audio Wireless認証と高解像度コーデックLHDCに対応する。Xiaomi Acoustic Labsのチューニングに加え、5種類のEQモードや、個人の聴力特性に合わせる「Sound ID」も使える。
バッテリーはイヤホン単体で最大11時間、充電ケース併用で最大44時間。10分間の急速充電で最大4時間再生できる。1万円以下の完全ワイヤレスイヤホンに“コスパ系”の新たな選択肢が入ってきた。
|Image from Amazon.co.jp
|Xiaomi REDMI Buds 8 ワイヤレスイヤホン ノイズキャンセリング ANC 最大50dB 外音取り込みモード ハイレゾ認証 LHDC対応 空間オーディオ Bluetooth 5.4 マルチポイント接続 AI通話 最大44時間再生 Google Fast Pair対応 自動ペアリング iPhone/Android/Pad適用 IP54防塵防水 WEB会議/通勤 ブラック
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