安すぎん？ 5980円のノイキャンイヤホン「REDMI Buds 8」発売

本格ノイキャンと長時間再生をお手ごろ価格で。

シャオミ・ジャパンは6月9日、完全ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8」を発売した。想定実売価格は5980円で、6月9日から6月22日までの早割キャンペーン価格は5380円だ。

最大50dBのスマートアクティブノイズキャンセリングに対応したイヤホン。最大4kHzの広帯域ノイズキャンセルを備え、飛行機のエンジン音、カフェの騒音、街中の雑踏などに合わせて3段階のアダプティブノイズキャンセルを使い分ける。

外音取り込みモードも3段階で用意した。音声強調や周囲音強調により、駅のアナウンスや会話を聞き取りやすくする。移動中の使いやすさも意識した作りだ。

通話面では、トリプルマイクAI通話ノイズキャンセルを搭載した。12m/sの風がある環境でもノイズを抑え、声をクリアに届けるとしている。ケースにはバッテリー残量を光で示す「バッテリーインジケーターストリップ2.0」も備えた。

音質面では、11mmダイナミックドライバーを採用し、Hi-Res Audio Wireless認証と高解像度コーデックLHDCに対応する。Xiaomi Acoustic Labsのチューニングに加え、5種類のEQモードや、個人の聴力特性に合わせる「Sound ID」も使える。

バッテリーはイヤホン単体で最大11時間、充電ケース併用で最大44時間。10分間の急速充電で最大4時間再生できる。1万円以下の完全ワイヤレスイヤホンに“コスパ系”の新たな選択肢が入ってきた。