着脱1秒のバイク用インカム、Makuakeで開始1分達成

MAXWINを展開する昌騰は6月9日、バイク用インカム「MF-BT22-PRO」がMakuake開始1分で目標を達成し、約1週間で総額739万2330円、達成率7392%、サポーター579人を記録したと発表した。

マグネット式ベースで本体を取り付けるバイク用インカム。スピーカー配線の抜き差しをせず、ポン付けで着脱できるため、充電時の取り外しや装着の手間を減らせる。運転中の振動では外れにくい強力マグネットを採用した。

機能面では、音楽やナビ音声を聴きながら通話できるミキシング機能を搭載する。CVCスマートノイズキャンセリングにより、高速走行中でも通話音声を聞き取りやすくした。音楽共有機能や音声アシスタント、自動電話応答にも対応する。

バッテリー容量は1150mAhで、音楽と通話の連続使用時間は最大40時間。待機時間は約500時間だ。BluetoothはV6.0で、HFP、HSP、A2DP、AVRCPに対応する。本体防水はIP67で、動作温度範囲はマイナス20度から60度。サイズは約93.5×43.5×19mm、重量は約53.8gだ。

同モデル同士では、最大20人までのグループ通話トランシーバーモードも使える。1人が話すと全員が同時に聞ける方式で、グループツーリング中の指示共有を想定している。他社製インカムと1対1で接続できるユニバーサル機能も備えた。

Makuakeでの先行販売期間は5月28日から6月29日まで。メーカー希望小売価格は1個1万6500円で、早割は36%オフの1万560円、Makuake割は34%オフの1万890円。2個セットはメーカー希望小売価格3万3000円で、早割は40%オフの1万9800円から用意する。