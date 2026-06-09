グランドセイコー、最大385万円値上げ　7月6日から

セイコーウオッチは6月8日、グランドセイコーの一部商品について、7月6日からメーカー希望小売価格を改定すると発表した。対象はSLGA027、SLGA028、SLGA030の3品番で、公式Webサイト内の表示価格は同日10時に更新される。

最も上げ幅が大きいのはSLGA027だ。880万円から1265万円へ、385万円の値上げとなる。上昇率は43.8％だ。18Kホワイトゴールドケースを採用するモデルで、ケースサイズは横40.0mm、縦47.4mm、厚さ12.1mm。

SLGA028とSLGA030は、それぞれ792万円から1100万円へ改定される。上げ幅は308万円、上昇率は38.9％だ。両モデルはいずれもヘリテージコレクションの44GS系デザインで、スプリングドライブ「キャリバー9RA2」を搭載する。

なお、グランドセイコーブティックオンラインは価格改定に伴い、2026年7月6日午前0時から午前10時までサイトを利用できなくなるとしている。改定前価格での注文は、銀行振込とクレジットカード決済で7月5日23時59分まで受け付ける。