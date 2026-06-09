グランドセイコー、最大385万円値上げ　7月6日から

セイコーウオッチは6月8日、グランドセイコーの一部商品について、7月6日からメーカー希望小売価格を改定すると発表した。対象はSLGA027、SLGA028、SLGA030の3品番で、公式Webサイト内の表示価格は同日10時に更新される。
最も上げ幅が大きいのはSLGA027だ。880万円から1265万円へ、385万円の値上げとなる。上昇率は43.8％だ。18Kホワイトゴールドケースを採用するモデルで、ケースサイズは横40.0mm、縦47.4mm、厚さ12.1mm。
SLGA028とSLGA030は、それぞれ792万円から1100万円へ改定される。上げ幅は308万円、上昇率は38.9％だ。両モデルはいずれもヘリテージコレクションの44GS系デザインで、スプリングドライブ「キャリバー9RA2」を搭載する。
なお、グランドセイコーブティックオンラインは価格改定に伴い、2026年7月6日午前0時から午前10時までサイトを利用できなくなるとしている。改定前価格での注文は、銀行振込とクレジットカード決済で7月5日23時59分まで受け付ける。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります