125gなのに遮光100％、バッグ入れっぱなしOKの日傘が最高

高性能なのに軽いって最高！

アンベルは6月8日、晴雨兼用の折りたたみ日傘「pentagon HEATBLOCK 秒速プリーツ」を発売した。想定実売価格は5940円。

傘袋を含めて約125gという軽さが最大の特徴。親骨50cm、5本骨の3段折りたたみ傘で、収納時は高さ22cm、幅約5cmに収まる。サコッシュやミニバッグにも入れやすく、毎日持ち歩く日傘として荷物になりにくい設計にした。

遮光率100%、UVカット率100%、可視光線カット率100%、近赤外線カット率99.9%をうたう晴雨兼用モデルで、UPF50+にも対応する。表面は初期撥水5級、裏面の耐水度は1万2400mm以上で、突然の雨にも使える仕様だ。

もう1つの特徴は、独自の形状記憶加工「秒速プリーツ」だ。融点の異なる2種類のポリエステルを組み合わせた芯鞘構造の糸を使い、PETパネルを使わずに生地の折り目を保つ。収納時間は約半分に短縮できるとしており、500回の開閉後もプリーツ保持性100%を確認したという。

フレームにはカーボンファイバーを採用し、耐風風速15m/sの試験もクリア。ただし5本骨の超軽量特化型のため、下からの吹き上げや突風による裏返りへの耐性は保証されない。

カラーはSnow、Moon Gray、Sunset、Sepia、Cloud Blueの5色。スマホより軽い感覚でバッグに入れられる日傘として、梅雨から夏にかけての外出アイテムによさそうだ。