MSI、200Hz対応の27型ゲーミングモニター「MAG 275F E20」を発売

エムエスアイコンピュータージャパンは6月中旬以降より、最新のゲーミングモニター「MAG 275F E20」を順次発売する。価格はオープン価格となっている。

「MAG 275F E20」は、ゲーマーにとって理想的な環境を提供する新製品だ。27インチ、フルHDの大画面は、距離を取っても視認性が高く、200Hzという高いリフレッシュレートにより、激しい動きでも滑らかな描写を実現する。さらに、応答速度は最小0.5msを達成しており、残像の少ないクリアな映像を提供する。

本製品はRAPID IPSパネルを採用しており、FreeSync PremiumやAIビジョン機能が搭載されている。これにより、映像の明度や彩度を自動調整してより鮮明な表示が可能となり、ティアリングやスタッタリングといったフレームレートの問題を最小限に抑える。また、次世代家庭用ゲーム機との接続もサポートし、1080p/120Hz/HDRでの出力が可能だ。

長時間のプレイでも目に優しいアンチフリッカー、ブルーライトカット、ノングレアといった機能も搭載しており、快適な視聴環境を提供する。