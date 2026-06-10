アイドルグループ「アイテムはてるてるのみ」で不動の人気を誇る後藤まつり（ごとう・まつり）さんが、6th DVD「ドキドキする？」（発売元：竹書房、収録時間：133分、価格：4620円）の発売記念イベントを5月8日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

GW期間中はお台場の夏フェス「IDOL SUMMER JUNGLE GOLDEN」参加や名古屋遠征でファンを沸かせた後藤さん。グラビア活動も好調に推移しているが、年末にバリ島で撮影された6th DVDは、チャプターごとに異なる衣装とシチュエーションで魅せる内容である。

――バリ島のロケはいかがでした？

【後藤まつり】 行くのは初めてだったのですが、リゾートヴィラでくつろいだり、ビーチで元気に遊べたりして楽しかったです。ロケ最終日にはオフもいただけて、現地の寺院を観光したり、美味しいごはんを食べたりして満喫できました。

――シーンの紹介を。

【後藤まつり】 朝ベッドで「起きて～」というシーンに始まり、ヴィラのプールで泳いだり、Tシャツ＆デニムパンツで洗車したり、庭でバドミントンをやってみたり。夏を感じさせるシーンが多いので、そういう点にも注目してほしいです。

――お気に入りは？

【後藤まつり】 洗車シーンで服を脱いでビキニになるところです。ジャケ写にも採用されていますが、こういう派手めな色合いが好きなので。ファンの方々からは、朝ベッドでイチャイチャが始まるところが一番刺さったそうですけれど（笑）。

――DVDタイトルにちなみ、ドキドキするシーンを挙げるなら？

【後藤まつり】 ナースを演じて（視聴者を）看病するシーンです。フーフーしながらおかゆを食べさせたり、添い寝をしてあげるのですが、白衣を脱ぐ展開が一番ドキドキしてもらえると思います。

グループの活動については、8月23日の渋谷音楽堂を皮切りに、5大都市ツアー（東京・名古屋・大阪・京都・福岡）の開催が決定。「現メンバーで5大都市を巡るのは初めてなので絶対に成功させたい」と意気込んだ。生誕祭も7月18日に執り行なうことが決まったので、スケジュールを空けて備えるようにしよう。