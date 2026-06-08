身長173cmで9等身。クラシックバレエで鍛えた軟体が魅力の相沢菜々子（あいざわ・ななこ）さんが、3rdトレーディングカード「相沢菜々子 ～UPDATE～」（発売元：WooHooカンパニー、価格：1BOX 6600円）の発売記念イベントを5月30日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
話題のTVアニメ「MFゴースト」のエマ・グリーン役で声優に挑戦するなど、グラビア以外の仕事の領域を広げている相沢さん。3rdトレカは今年に入ってから都内で撮影されたものだが、「私もマネージャーさんも驚くほど盛れている、納得の作品です」と前置きした。
――なにか新しい挑戦が？
【相沢菜々子】 制作サイドから「なにがやりたい？」と聞かれ、平成ギャルをオーダーしたんです。茶髪のウィッグも用意してもらったのですが、なじませないでそのままかぶったらアマビエ様のように……。それをSNSにアップしたらバズったので、うれしい結果になりました。
――それ以外のカードは？
【相沢菜々子】 迷彩柄のタンクトップ＆モデルガンというサバゲー風から、黒のビスチェや赤のランジェリーといったセクシー系、私のトレードマークでもある軟体ポーズの披露までいろいろ。どのカードもオススメです。
――可愛いものは？
【相沢菜々子】 ピンク色のビキニで、髪型をツインテールにしているカードを推したいです。もうすぐ30歳になりますが、違和感のないところを楽しんでいただけると思います。
――特典カードについても。
【相沢菜々子】 いつも生キスカードにはチューしますが、3rdトレカでは700回以上もやったので当ててほしいです。あと、今回の直筆サインカードはいつもと違う署名とか凝ったものがあるので、引き当てた方はぜひ教えてください！
6月27日に神保町の書泉グランデにて、この3rdトレカの2度目のイベントが開催される予定。「30歳を前にバッサリと髪を切ってみてもいいかな。ショートカットで登場するかもしれないので、ぜひ会いにきてほしいです」と呼びかけた。果たしてこの予告は現実となるか!?
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