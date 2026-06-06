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トロ入りたっぷり丼が約1000円～！土日限定「本鮪」フェア開催中

2026年06月06日 14時40分更新

文● ASCII

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　小僧寿しは6月6日～7日の週末限定で、「本鮪とろたっぷり大祭」を開催中です。

本鮪とろが主役！「本鮪とろたっぷり大祭」週末限定で

　 5月30日からスタートした週末限定のフェアです。本鮪を主役にに据えた商品をそろえた内容で、丼や握りなど複数のメニューが週末限定で登場します。

▲【プレミアム】切落し本鮪とろ ぎっしり丼　1598円

　本鮪とろを敷き詰めた丼で、切落しのとろを使用した商品です。

▲切落し本鮪とろ入り 鮪たっぷり丼　1069円

　赤身、ねぎとろ、本鮪とろを組み合わせた丼で、複数のまぐろの種類を一度に楽しめる構成です。

▲本鮪中とろ入り鮪握り 10貫　1328円

　本鮪中とろを含む握りのセットで、人気ネタを組み合わせた内容です。

▲本鮪中とろ入り鮪握り 12貫　1490円

　本鮪中とろと鮪を組み合わせた12貫のセットです。

▲本鮪中とろ入り鮪握り 15貫　1598円

　本鮪中とろや鮪を含む15貫の盛り合わせで、複数人でのシェアにも対応した内容です。

756円の「プチ満足にぎり」も！

　また、定番ネタを組み合わせて756円という手軽な「プチ満足にぎり」も用意します。

▲プチ満足【まぐろ】　756円

▲プチ満足【サーモン】　756円

▲プチ満足【えび】　756円

▲プチ満足【いか】　756円

▲プチ満足【穴子】　756円

 

※価格は税込み表記です。

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