トロ入りたっぷり丼が約1000円～！土日限定「本鮪」フェア開催中

小僧寿しは6月6日～7日の週末限定で、「本鮪とろたっぷり大祭」を開催中です。
本鮪とろが主役！「本鮪とろたっぷり大祭」週末限定で
5月30日からスタートした週末限定のフェアです。本鮪を主役にに据えた商品をそろえた内容で、丼や握りなど複数のメニューが週末限定で登場します。
▲【プレミアム】切落し本鮪とろ ぎっしり丼 1598円
本鮪とろを敷き詰めた丼で、切落しのとろを使用した商品です。
▲切落し本鮪とろ入り 鮪たっぷり丼 1069円
赤身、ねぎとろ、本鮪とろを組み合わせた丼で、複数のまぐろの種類を一度に楽しめる構成です。
▲本鮪中とろ入り鮪握り 10貫 1328円
本鮪中とろを含む握りのセットで、人気ネタを組み合わせた内容です。
▲本鮪中とろ入り鮪握り 12貫 1490円
本鮪中とろと鮪を組み合わせた12貫のセットです。
▲本鮪中とろ入り鮪握り 15貫 1598円
本鮪中とろや鮪を含む15貫の盛り合わせで、複数人でのシェアにも対応した内容です。
756円の「プチ満足にぎり」も！
また、定番ネタを組み合わせて756円という手軽な「プチ満足にぎり」も用意します。
▲プチ満足【まぐろ】 756円
▲プチ満足【サーモン】 756円
▲プチ満足【えび】 756円
▲プチ満足【いか】 756円
▲プチ満足【穴子】 756円
※価格は税込み表記です。
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