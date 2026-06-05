ニトリの小型除湿機、ほぼ無線LANルーター　幅9.1cmでクローゼットにも置ける

除湿機にも、すき間収納という発想。
ニトリは6月5日、B4サイズほどのスペースに置ける小型除湿機「ペルチェ式 除湿機」を発表した。6月上旬発売で、価格は9990円。クローゼットや脱衣所のような、狭い場所に向けた“すき間用”の一台だ。
本体サイズは約幅9.1×奥行33.8×高さ29.4cm。幅が約9.1cmとかなり細い。重量は約2.3kgで、素材はABS樹脂、カラーはホワイトだ。
除湿方式はペルチェ式で、除湿能力は1日あたり410mL（室温30℃、相対湿度80％を維持した場合）。水タンク容量は約900mLで、750mLになると自動停止する。タンクは前面から外せるため、狭い場所に置いたままでも排水しやすい。
運転モードは弱、強、ナイトモードの3段階。タイマー設定にも対応し、満水時には自動で運転を停止する。定格消費電力は45Wで、電源コードの長さは約1.8m。
ニトリは同時期に、よりパワフルな「デシカント式 衣類乾燥除湿機」も発売する。こちらは2万9990円で、定格除湿能力は1日8L。
家のなかで湿気がたまりがちな場所に設置して、除湿剤感覚で使える除湿機だ。
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