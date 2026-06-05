“足あと対策”機能も　インスタグラム、月319円の新プラン「Instagram Plus」開始

メタは現地時間6月4日、Instagramの新たなサブスクリプション「Instagram Plus」の提供を開始した。日本を含む世界各国で展開され、日本の料金は月額319円。主にストーリーズ機能を充実させる。
利用者は、自分のストーリーズの優先度を上げて友達に見つけてもらいやすくできる。ストーリーズの表示期間も通常の24時間から48時間に延長可能になる。
共有範囲も細かく設定できる。通常は全体公開か「親しい友達」リストが基本だが、Instagram Plusではストーリーズを見せる相手のリストを複数作成できる。友達、趣味仲間、仕事関係など、見せたい相手を分けることが可能だ。
また、他人のストーリーズを開く前にプレビューを確認可能になり、プレビューだけなら“閲覧者リストに表示されない”という機能も利用できるようになる。自分のストーリーズでは、再視聴された回数や、閲覧者リスト内の特定アカウント検索も使用可能だ。
カスタマイズ要素も用意される。アプリアイコンを選べるほか、プロフィールの自己紹介文のフォントを変えられる。プロフィール上部にピン留めできる投稿数は通常の3件から最大6件に増える。さらに、友達やフォロワーのフィードに流さず、プロフィールやストーリーズハイライトへ直接投稿することもできる。
友達のストーリーズに送れる「スーパーハート」も追加される。通常のリアクションより目立つ、アニメーション付きのハートだ。
Instagram Plusは、普段からストーリーズを常用しているユーザーに向けたコアなプランだ。日常の小さな承認欲求や管理欲求に値段がついたと考えると、なかなかすさまじい。
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