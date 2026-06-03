クロックス×スーパーマリオ、クッパのトゲまで履ける新コレクションが登場

足元に、キノコ王国がやってくる。

クロックスは6月3日、任天堂の「スーパーマリオ」とコラボした「スーパーマリオ コレクション」を発表した。7月16日発売で、価格は大人向けクロッグが9900円から、ジビッツ チャームは660円から。

クロックスとして初めて「スーパーマリオ」スタイルのアイテムを大人向けサイズで展開する。マリオ、ピーチ、ヨッシー、クッパをそれぞれ大人向けのデザインに落とし込んだコレクションになっている。

メインは「スーパーマリオ コア クラシック クロッグ」だ。ブルーのボディにコイン、スーパースター、緑のこうらなどをプリントし、リベットにはスーパーキノコ、バックストラップにはブロックバッジを配置した。サイズは大人向けが22〜31cmで価格は9900円。キッズは18〜21cmで7700円、トドラーは14〜17.5cmで7150円だ。

「マリオ クラシック クロッグ」は、赤い帽子と青いボディでマリオらしさをストレートに表現したモデル。6つの限定ジビッツ チャームが付属し、ヒールカップにはオーバーオールを思わせる黄色いボタンも入る。こちらはユニセックスの大人サイズで、価格は9900円だ。

「プリンセスピーチ クラシック プラットフォーム クロッグ」は、ラメ入りの厚底ソールに、ドレスの縁取りのようなスカラップ装飾を合わせたウィメンズサイズ限定モデル。ピンクのアッパーには7つの限定ジビッツ チャームを装着し、価格は1万1000円。

ヨッシーモデルは、鮮やかなグリーンにオレンジの背びれをのせたデザイン。ソールまわりにもホワイトとオレンジのキャラクターディテールを入れ、ヨッシーのたまごを含む6種類の限定ジビッツ チャームが付属する。サイズは22〜31cmのユニセックスで、価格は9900円。

もっとも圧が強いのは「クッパ クラシック クロッグ」だ。グリーン、レッドオレンジ、イエローの配色に加え、左右それぞれに7本のスパイク、バックストラップにも5本のスパイクをあしらった。普段ばきにするとかなりインパクトがありそうだ。価格は9900円。

ジビッツ チャーム単品も展開される。5個入りの「スーパーマリオコア 5パック」と「スーパーマリオ クッパ軍団 5パック」は各2420円。単品では、あお、きいろ、あか、ピンク、みどりの各ヨッシーが660円、スーパースターとハテナブロックが770円で用意される。