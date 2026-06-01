スタバ新作フラペは「じゅわっとバナナ×とろけるハニー」 ご褒美感たっぷり

スターバックス コーヒーは「ハニー バナナ フラペチーノ」を6月5日より発売します。

はちみつ×バナナの新作

「ハニー バナナ フラペチーノ」

初夏にぴったりの一品として、はちみつのコクとバナナの風味を合わせた「ハニー バナナ フラペチーノ」が登場します。同フラペチーノは今回が初登場です。

▲ハニー バナナ フラペチーノ（Tallサイズのみ）

持ち帰り：687円、店内利用：700円



バナナ本来のまろやかな甘みを生かしながら、はちみつのコクのある甘さを重ねることで、素材が織りなすバランスの取れた黄金の味わいに仕上げたということ。

カップの底には、規格外のバナナである「もったいないバナナ」を使用した果肉を入れ、飲み進めるたびにバナナ本来の自然な甘みと食感が感じられる仕立てといいます。



さらに、「もったいないバナナ」を使用したバナナパウダーに、ホワイトチョコレート風味のシロップとはちみつを合わせたフラペチーノを注ぎ入れ、仕上げにホイップクリームとはちみつをトッピングしています。

初夏のご褒美に！

バナナフレーバーは5月末に発売された「バナナ アフォガート フラペチーノ」から続きますが、どちらも違った個性があっておいしそうです。



なお「バナナ アフォガート フラペチーノ」も「ハニー バナナ フラペチーノ」も、おいしく食べられるにもかかわらず、表皮の傷やサイズ等が理由で本来は捨てられてしまっていた「もったいないバナナ」を採用しています。おいしくてエシカル、というところもうれしいですね。



はちみつとバナナの組み合わせはジューシーかつ爽やかで、初夏のご褒美にぴったりではないでしょうか！ 商品は一時的な欠品または早期に販売終了する場合があるとのこと。早めのチェックが良さそうです！

（※文中の価格はすべて税込）