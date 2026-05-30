ゴロッとチキン×焙煎スパイス！ココイチ数量限定カレーがおいしそう

カレーハウスCoCo壱番屋は、6月2日より数量限定で「焙煎スパイスのチキンカレー」を発売します。

スパイスにこだわった「焙煎スパイスのチキンカレー」が

数量限定で登場

▲焙煎スパイスのチキンカレー 1199円

※ライス300g、辛さ普通の場合の価格

コリアンダー、クミン、マスタード、ターメリック、フェヌグリーク、唐辛子の6種のスパイスをベースに、じっくり焙煎して香りを引き出し、ローストオニオンとチャツネでコクとほのかな甘みを加えたという数量限定カレーです。

具材には“ゴロッ”とした大きめのチキンを使用。チキンは、ブラックペッパーとガーリックを絡めてスチームオーブンでローストしています。そのほか、ニンジンやジャガイモ、タマネギと合わせて食べ応えのある一皿に仕上げたといいます。

香りで食べる一皿が来た！

見た目こそシンプルですが、スパイスをしっかり焙煎することで香りを引き出し、奥深い味わいになっているそうです。

焙煎した香りが楽しみですね。夏らしいココイチのカレー、店頭でチェックしてみてはどうでしょうか。

※価格は税込み表記です。