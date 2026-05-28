ボストン風「どん兵衛」だと!? 日清「北中米トリオ」登場、クラムチャウダーうどんなど

日清食品は6月8日、「日清 北中米トリオ」として「カップヌードル ロブスター完熟トマト」「日清のどん兵衛 ボストン風クラムチャウダーうどん」「日清焼そばU.F.O. メキシカンタコス味焼そば」を全国で発売します。

スーパーゴール級！「北中米トリオ」が登場

“今年開催の国際的なスポーツイベント”を意識して、日清食品の人気3ブランドから、カナダ、アメリカ、メキシコのグルメの味わいをイメージしたカップ麺をラインアップしたシリーズです。

▲カップヌードル ロブスター完熟トマト 267円

カナダの名物として知られるロブスターの旨みをベースに、完熟トマトの甘みと酸味を加えたコク深いスープが特徴だとしています。

具材にはエビ風ボール、キャベツ、ニンジンを使用しています。麺はつるみのあるやや太めのしなやかな仕様です。

▲日清のどん兵衛 ボストン風クラムチャウダーうどん 267円

アサリだしをきかせたクリーミーなスープが特徴のうどんです。具材にはポテト、ニンジン、たまごを使用しています。麺はもっちりとした食感。

▲日清焼そばU.F.O. メキシカンタコス味焼そば 267円

肉の旨みとトマトの酸味をベースに、ハラペーニョの辛みを加えたサルサソースが特徴です。

仕上げに特製チーズパウダーを加えることで、コクのある味わいに仕上げたといいます。麺はコシのある中太ストレート麺です。

アメリカ・カナダ・メキシコを旅行する気分に

さて、6月11日からFIFAワールドカップ2026が開催。アメリカ・カナダ・メキシコにて激戦が繰り広げられます。



あらためて各国のグルメの個性が全然違うことに気が付かされます。クラムチャウダー、ロブスター、タコスなど、方向性が全然ちがう……。



今回の「日清 北中米トリオ」では、そんな北中米の雰囲気が味わえるかも。3つそろえて食べ比べしたくなりますね。

気になる人はお店で見かけたら手に取ってみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。