ChatGPTで障害　会話やログインなどがしづらい状態に

OpenAIの「ChatGPT」で5月29日12時12分以降、複数の障害が発生。同日12時30分現在、ログインやアカウント作成、会話の利用などがしづらい状況が続いている。
同社は本件について、緩和策を適用した上で回復状況を監視中と説明している。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
OpenAIの「ChatGPT」で5月29日12時12分以降、複数の障害が発生。同日12時30分現在、ログインやアカウント作成、会話の利用などがしづらい状況が続いている。
同社は本件について、緩和策を適用した上で回復状況を監視中と説明している。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
sponsored
低コスト／使いやすい／安心できる“現場の目”、LINE WORKS×ソフトバンクが実現する現場DX
sponsored
sponsored
ZEFT G62BHの魅力をインタビュー
sponsored
sponsored
sponsored
MSI「Prestige 14 Flip AI+ D3M」レビュー
sponsored
生成AIを「自社の専門家」に育てる！社内データ連携がもたらす精度向上が圧倒的だった
sponsored
音質、ANC、デザインとファーウェイならではの独自のテクノロジーが満載
sponsored
TCL JAPAN ELECTRONICS「27C2A Pro」
sponsored
ZEFT R61SBCの魅力をインタビュー
sponsored
お得な情報満載のLINE友達登録やB2Bメンバーカードポイントも注目!!
sponsored
今年のJavaイベントは“Agentic Dev”をテーマに実践的な学びの機会を
sponsored
JN-MD-V116Qをレビュー
sponsored
「1日1回充電」そんな常識はこのスマートウォッチには当てはまりません！
sponsored
LEVEL-M8AM-LCR98D-XKMXB-Limited Edition [RGB Build]をレビュー
sponsored
経営者や取引先のなりすましメールを見抜く「FortiMail」と、フォーティネットの包括的な保護
sponsored
Lepton Motion Pro II B860iをレビュー
sponsored
今井翔太氏、宮田裕章氏と探るAI進化の最前線と、AI Companion 3.0の実力 「Zoom Experience Day」レポート
sponsored
“商談の風向きが変わった”を素早く捉えるAI活用術、「Zoom Experience Day」対談レポート
sponsored
sponsored
sponsored
MSI「MPG 322UR QD-OLED X24」レビュー
sponsored
「Gaming Switch 2 モバイルバッテリー付き充電ケース Pro」
sponsored
Joy-Con 2のマウス操作にも対応して操作もスムーズ！
sponsored
Zoom Webinars Plus導入事例：株式会社 LIVE BOARD
sponsored
6月4日・5日開催「BoxWorks Tokyo」で、“現場の壁”の突破方法をテーマにセッション開催
sponsored
AIエージェントと社内データをフル活用した営業マンの日常
sponsored
脅威アクターの専門家にあえて素朴な疑問を聞いてみた
sponsored
フォーティネットの「ユニバーサルZTNA」が実現する、スムーズで無駄のないZTNAへの移行
sponsored
無人運営レンタルオフィスの成功例を取材
sponsored