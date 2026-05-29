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ChatGPTで障害　会話やログインなどがしづらい状態に

2026年05月29日 12時55分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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OpenAIのロゴ

　OpenAIの「ChatGPT」で5月29日12時12分以降、複数の障害が発生。同日12時30分現在、ログインやアカウント作成、会話の利用などがしづらい状況が続いている。

　同社は本件について、緩和策を適用した上で回復状況を監視中と説明している。

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