ChatGPTで障害　会話やログインなどがしづらい状態に

OpenAIの「ChatGPT」で5月29日12時12分以降、複数の障害が発生。同日12時30分現在、ログインやアカウント作成、会話の利用などがしづらい状況が続いている。

同社は本件について、緩和策を適用した上で回復状況を監視中と説明している。