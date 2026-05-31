三田製麺所の人気「海老つけ麺」が進化！今年は海老感さらにアップ

つけ麺専門店の三田製麺所は、6月1日から7月31日までの期間限定で「海老つけ麺」および「旨辛海老つけ麺」を販売します。

毎年人気の"海老"が強化！「海老つけ麺」「旨辛海老つけ麺」

毎年人気という三田製麺所の人気“海老シリーズ”が、今年はさらに海老のうま味を最大限に活かす独自の配合で進化して登場します。「海老つけ麺」と旨辛バージョンの2種で展開。

▲「海老つけ麺」1200円

※ サイズは 小・並・中・大（同一料金）

海老油と海老パウダーをふんだんに使用し、ひと口目から海老の濃厚な旨味が広がる“海老尽くし”のスープが特徴。

今年は海老の濃厚さをさらに強化し、より海老味噌感の強い濃厚で香ばしい味わいを引き出したとのことです。三田製麺所自慢の濃厚豚骨魚介スープと重なることで、中毒性のある味わいが楽しめるんだとか。



▲「旨辛海老つけ麺」1300円

※ サイズは 小・並・中・大（同一料金）

海老のエキスや粉末をふんだんに使用。海老の濃厚な旨味をベースに、三田製麺所のオリジナル"辛み油"が加わり、食欲をそそる刺激的な辛さを重ねた“旨辛仕様”としています。

辛さの中にも海老の香ばしさとコクをしっかり感じられ、こちらもやみつきになる味わいとうたいます。

どちらも気になる！

人気の海老シリーズが、パワーアップして登場します。これまでに食べたことがある方は比較しながら、そうでない方はこの機会に一杯を楽しんでみてはいかがでしょうか。

進化した「海老つけ麺」の味わいもですが、旨辛もおいしそうで気になりますね！小・並・中・大の4サイズが同一料金なのも嬉しいところです。

（※文中の価格はすべて税込）