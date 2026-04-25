MSI、競技向け240Hzゲーミングモニター「MAG 272F X24」を2万円台で投入

エムエスアイコンピュータージャパンは6月下旬以降、新しいゲーミングモニター「MAG 272F X24」を順次発売する。MAGシリーズにラインナップされたこの新モデルは、240Hzのリフレッシュレートと0.5msの応答速度（GTG、最小値）を誇り、競技性の高いゲームのための高性能を提供する。価格は2万5800円前後の見込み。

新型「MAG 272F X24」は、27インチのRAPID IPSパネルを採用し、色の正確さと広視野角をアップグレードした。FPSやレースゲームのような動きの速いゲームに最適で、残像を最小限に抑えた滑らかな描写を実現する。また、HDR対応により光と影をリアルに表現し、より臨場感あるゲーム体験を可能にしている。

特徴的なゲーマー向け機能も豊富に備えている。強化された視覚機能「ナイトビジョン」やAIを駆使した「AIビジョン」、さらにはFreeSync Premiumを搭載しており、画面のティアリングを防ぎスムーズなプレイをサポートする。目に優しいアンチフリッカーやブルーライトカット機能もあり、長時間のプレイでも眼精疲労を和らげる。