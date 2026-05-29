くら寿司“史上最高品質”の天然本まぐろ！大とろ、中とろなど限定登場

くら寿司は5月29日から、「国産天然本まぐろ」フェアを期間・数量限定で開催します。

天然本まぐろの希少部位を使用した「大とろ」が登場！

本フェアでは、120kg超えの個体から厳選した“くら寿司史上最高品質”という天然本まぐろを使用し、大とろや中とろ、ねぎまぐろなどを展開します。

▲国産天然本まぐろ大とろ（一貫） 390円

大西洋の北に位置する世界三大漁場のひとつ「グランドバンク」で獲れた天然本まぐろの中でも、魚体の約7％しか取れない部位を使用しています。独自の熟成技術により、マグロ本来の旨みと甘みを引き出したといいます。

上質な脂とマグロの旨みを楽しめるという「国産天然本まぐろ中とろ（一貫）」、天然本マグロを粗くたたき加工した「国産天然本まぐろねぎまぐろ」も登場します。

▲国産天然本まぐろ中とろ（一貫） 280円

▲国産天然本まぐろねぎまぐろ 280円

「アセロラぶりひら」登場

初夏らしいスイーツも続々

また、同日より近畿大学とニチレイフーズが共同開発した、ブリヒラ（ブリとヒラマサを交配）にアセロラの果皮や種などを配合した餌を与えた「アセロラぶりひら」も登場。通常のブリに比べ、ビタミンCは約6.6倍、ビタミンEは約2.6倍なんだとか。



そのほか、季節のスイーツも登場します。

▲アセロラぶりひら 300円

▲えび バジルサラダ 160円

▲恋色ももタルト 550円

桃ムースをタルト生地に詰め、白桃や桃クリーム、桃シャーベットなどを組み合わせたスイーツです。

▲絞りたてシュークリーム 330円

注文後にカスタードホイップとホイップクリームを注入する仕様で、軽い口当たりに仕上げた商品です。

▲ヨアボ 380円

ヨーグルトアイスとグラノーラ、チョコソースを組み合わせた韓国発祥のスイーツです。ミックスベリーやはちみつをトッピングしています。

10日間限定、うどんが150円に

さらに、くら寿司株式会社の代表取締役社長・田中邦彦氏が、起業家表彰制度「EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー2025 ジャパン」の日本代表として世界大会に参加することを記念し、サイドメニューの「天然だしうどん」を通常250円のところ150円で販売します。

▲天然だしうどん 通常250円→150円

昆布やかつおなどから取った出汁を使用したうどん。5月29日～6月7日の期間限定で特別価格となります。

“くら寿司史上最高品質”……これは気になる

まぐろのクオリティにとことんこだわったフェアということで、120kg超えを厳選した本まぐろを回転寿司で気軽に食べられるチャンスとなっています。ここはぜひ大とろを食べておきたいところです。

期間・数量限定なので、気になる人は早めにチェックしてください。この機会にくら寿司で本まぐろを味わってみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。