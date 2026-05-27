【本日】マクドナルド、旨辛ナゲット発売！ お得な「特大ポテナゲ」も夜限定で

マクドナルドは本日「スパイシーチキンマックナゲット」を本日5月27日から期間限定で発売します。辛いもの好きにはお待ちかね！

▲スパイシーチキンマックナゲット

5ピース 290円～

スパイシーチキンマックナゲットは、2018年に初登場した真っ赤な見た目と爽やかな辛さを特徴と期間限定ナゲットです。唐辛子の辛みとガーリックやオニオンの旨みがポイント。さらに、ホワイトペッパーとブラックペッパーの2種のペッパーがチキンの旨みを引き立てています。

17時からの夜マックの時間帯には、通常ナゲットとスパイシーナゲットを一緒に楽しめるお得なセット「食べくらべポテナゲ大」（630円～）「食べくらべポテナゲ特大」（990円～）が販売されますよ。



あわせて期間限定ソース「ホットチリガーリックソース」と「ペッパーチーズソース」が登場。

▲ホットチリガーリックソース

スパイスの芳醇な香りと、唐辛子の辛さ、ガーリックの旨みが特長のスパイシーなソース。

▲ペッパーチーズソース

チーズの旨みにブラックペッパーをきかせた、チーズソース。

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※価格は店舗によって異なる

※記事中の価格は税込み