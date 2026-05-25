ドミノ・ピザ、チェダーソースをドバドバ！チーズまみれの限定セット登場

ドミノ・ピザは5月29日より、「チーズソースの雨大作戦」を期間限定で開催します。
梅雨を吹き飛ばす「チーズソースの雨大作戦」が解禁！
今回の企画は、ピザとサイドメニューに「とろうまチェダーソース」を組み合わせた特別セットを中心に展開。ゴールデンウィークに登場した「ほぼ1kgポテト」「ほぼ1kgからあげ」もチーズソース付きで再登場します。
チーズソースは別添えで提供されるため、ピザにかける量や食べ方を自由に調整できる仕様です。
▲チーズソースの雨大作戦セット
ピザ1枚 デリバリー2499円～、持ち帰り2099円～
ピザ2枚 デリバリー3699円～、持ち帰り2899円～
好きなピザとサイドメニューに加え、「とろうまチェダーソース」（スプーン付き）が付くセットです。チーズソースは別添えで提供され、ピザにかけたりディップしたりと自由な使い方が可能です。
なお、「チーズボルケーノディップソース」は5月29日より「とろうまチェダーソース」に名称変更しました。
“ほぼ1kg”シリーズが、とろ〜りチーズをまとって復活！
ゴールデンウィークに期間限定で登場した「ほぼ1kgポテト」「ほぼ1kgからあげ」が、「とろうまチェダーソース」付きで復活します。
チーズソースをかける、またはディップすることで味の変化を楽しめるといいます。
▲チーズソース付き ほぼ1kgポテト 1899円
▲チーズソース付き ほぼ1kgからあげ 2799円
好きなだけチーズの雨を降らせよう！
ドミノ・ピザの試算によると、Mサイズのピザに「とろうまチェダーソース」1個を均等にかけた場合、約3.5mm相当となり、東京の6月平均降水量を時間あたりに換算した約0.23mmと比較して15倍以上に相当する量になるとしています。
ピザにチーズをただかけるのではなく、雨のように「降らせる」という発想が斬新すぎる本企画。“とろとろ前線、接近中！”というキャッチコピーの通り、梅雨の時期ならではの内容となっています。
さらに、“ほぼ1kg”シリーズにチーズが加わり、満足感がアップします。ちらの企画は6月28日までの期間限定となります。この機会に思い切って、背徳感ごと楽しんでみては？
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります