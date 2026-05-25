ドミノ・ピザ、チェダーソースをドバドバ！チーズまみれの限定セット登場

ドミノ・ピザは5月29日より、「チーズソースの雨大作戦」を期間限定で開催します。

梅雨を吹き飛ばす「チーズソースの雨大作戦」が解禁！

今回の企画は、ピザとサイドメニューに「とろうまチェダーソース」を組み合わせた特別セットを中心に展開。ゴールデンウィークに登場した「ほぼ1kgポテト」「ほぼ1kgからあげ」もチーズソース付きで再登場します。

チーズソースは別添えで提供されるため、ピザにかける量や食べ方を自由に調整できる仕様です。

▲チーズソースの雨大作戦セット

ピザ1枚 デリバリー2499円～、持ち帰り2099円～

ピザ2枚 デリバリー3699円～、持ち帰り2899円～

好きなピザとサイドメニューに加え、「とろうまチェダーソース」（スプーン付き）が付くセットです。チーズソースは別添えで提供され、ピザにかけたりディップしたりと自由な使い方が可能です。

なお、「チーズボルケーノディップソース」は5月29日より「とろうまチェダーソース」に名称変更しました。

“ほぼ1kg”シリーズが、とろ〜りチーズをまとって復活！

ゴールデンウィークに期間限定で登場した「ほぼ1kgポテト」「ほぼ1kgからあげ」が、「とろうまチェダーソース」付きで復活します。

チーズソースをかける、またはディップすることで味の変化を楽しめるといいます。

▲チーズソース付き ほぼ1kgポテト 1899円

▲チーズソース付き ほぼ1kgからあげ 2799円

好きなだけチーズの雨を降らせよう！

ドミノ・ピザの試算によると、Mサイズのピザに「とろうまチェダーソース」1個を均等にかけた場合、約3.5mm相当となり、東京の6月平均降水量を時間あたりに換算した約0.23mmと比較して15倍以上に相当する量になるとしています。

ピザにチーズをただかけるのではなく、雨のように「降らせる」という発想が斬新すぎる本企画。“とろとろ前線、接近中！”というキャッチコピーの通り、梅雨の時期ならではの内容となっています。

さらに、“ほぼ1kg”シリーズにチーズが加わり、満足感がアップします。ちらの企画は6月28日までの期間限定となります。この機会に思い切って、背徳感ごと楽しんでみては？

※価格は税込み表記です。