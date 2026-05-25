FRONTIERの「衝撃コスパセール」開催、RTX 5070 Ti搭載ゲーミングPCが特価に

5月22日から5月29日15時までの期間、FRONTIERダイレクトストアにて、ゲーム好き必見の「衝撃コスパの厳選セール」を開催中だ。このセールでは、特に注目を集めているのが、最新の「AMD Ryzen 7 9800X3D」と「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載したハイエンドゲーミングPC【FRGHLMB650/WS0406】。価格は379,800円という特別価格で提供される。

このゲーミングPCのスペックは、まさにハイエンド。AMDの最新プロセッサー「Ryzen 7 9800X3D」と、MSI製の「GeForce RTX 5070 Ti」を組み合わせ、ユーザーに4Kでの没入プレイや高フレームレートでのゲーム体験を実現する。さらに、ストレージには2TBのM.2 NVMe SSDを搭載しており、大容量データや重量級ゲームの保存も安心だ。電源は静音750WのATX電源で、省エネ性能も抜群。

ほかにも、AMD Ryzen 7シリーズを搭載した様々なモデルが登場する。例えば、もう一つの注目モデル【FRGHLMB650/WS0216】は、「MAD Ryzen 7 9700X」と「GeForce RTX 5070」を搭載し、294,800円で販売される。ゲームプレイはもちろん、実況配信や動画編集にも対応可能な多機能PCだ。

セールでは最新作ゲーム『007 First Light』がもらえるキャンペーンも実施しており、全19機種という豊富なラインナップから選ぶことができる。用途や予算に応じて選べるこれらのモデルは、ゲームを存分に楽しみたいユーザーに最適だ。