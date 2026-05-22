29％増量うおお！「上カルビランチ」肉の日でボリュームアップ、ご飯は食べ放題

焼肉の和民は5月25日～29日の期間、「ワタミ上カルビランチ」を対象とした期間限定企画を実施します。

今回の企画は5月29日の「肉の日」にあわせたもので、平日ランチタイム（開店～16時）限定で実施します。

▲ワタミ上カルビランチ 1628円

ワタミ上カルビランチを価格据え置きのまま、内容量を通常比29％増量して提供します。あわせて、このメニューを注文した場合に限り、ご飯のお替りが何杯でも無料になります。

■5月「ニクの日」ランチ 企画概要

対象店舗：全国の「焼肉の和民」 19店舗

大鳥居駅前店、横浜店、大和八木南口駅前店、川越東口クレアモール店、錦糸町南口駅前店、

名駅店、なんば店、国分寺南口店、朝霞台駅前店、東岡崎駅前店、川西能勢口駅前店、本山駅前店、

明石駅前店、調布南口店、小野店、梅田茶屋町店、志村坂上店、池袋東口店、亀有駅前店対象期間：5月25日～29日

提供時間帯：全日16時まで ※ランチタイム 開店～16時

対象商品・価格：ワタミ上カルビランチ 1628円

※値段据え置きのまま、ワタミ上カルビを通常内容量比29％増量にて提供

※ワタミ上カルビランチの注文に限り、ご飯のお替りは何杯でも無料

昼からお肉とご飯をお腹いっぱい食べられる！

肉の増量に加えてご飯のお替りが自由になるという、シンプルに食べ応えを求める人にとって魅力的な内容です。価格が据え置きというのもうれしいですね。

ランチ時間帯にしっかり食べたい人は、この機会にお店に足を運んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。